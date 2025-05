FOLLONICA – Giunta al termine la regular season, è ora delle finali nazionali per due rose giovanili del Follonica Hockey. Rappresenteranno la società biancoazzurra l’Under 11, che sarà impegnata a Breganze in provincia di Vicenza dal 22 al 25 maggio, e l’Under 19 che affronterà le rivali delle altre zone a Correggio in provincia di Reggio Emilia dal 30 maggio al 2 giugno.

Guidati dal mister Franco Polverini e al secondo anno di categoria, gli Under 11 si sono classificati primi nel girone della Zona 4 Tosco/Ligure con 11 vittorie su 12 gare disputate, battendo Sarzana, Forte dei Marmi, Prato, Camaiore , detentore del titolo e Viareggio, oltre a Grosseto l’unica formazione che è riuscita a fermare sul pari in uno dei due confronti. Questi i loro nomi: Emma Esposito (portiere), Valerio Rosadini, Pietro Favilli, Francesco Cardinali, Francesco Parri, Lorenzo D’Agostino, Samuele Nerozzi, Diego Croci, Samuele Orlandini e Davide Galoppi.

Eccellente lavoro anche per i fratelli maggiori dell’Under 19, guidati per la prima volta da Alberto Aloisi. Detentori del titolo nazionale, hanno affrontato formazioni come Pumas, Forte dei Marmi e Sarzana, riuscendo a classificarsi secondi dietro alla formazione di Mirko Bartolucci. Questi i ragazzi dell’Under 19: E. Maggi, Frare, Asta, Mai, Talarico, A. Maggi, Fabbri, Burroni, Premoli, Del Viva, Mugnaini, Margheriti, Malvezzi, Burroni guidati dal mister Aloisi Alberto coadiuvato dal team V. Del Viva, Premoli, A. Del Viva e Margheriti.