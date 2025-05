SATURNIA– È deceduto a seguito delle gravi ferite riportate Massimo Modesti, 62 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale Follonata, nel territorio comunale di Manciano.

Lo scontro

L’incidente si è verificato nella zona dei Pianetti. Secondo una prima ricostruzione, Modesti era in sella alla propria moto quando si è scontrato con un’autovettura. L’urto, particolarmente violento, ha provocato il balzamento del motociclista per circa dieci metri, facendolo finire in un campo adiacente alla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari della Misericordia, coadiuvati dall’arrivo dell’elisoccorso Pegaso. Le condizioni del 63enne, residente a Manciano, sono apparse subito gravissime. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è poi deceduto a causa dei traumi riportati.

I rilievi

Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente c’era un uomo residente a Capalbio. Al momento, la strada provinciale Follonata è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La chiusura ha provocato lunghe code, anche a causa del traffico diretto verso le terme di Saturnia.

Sono in corso accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.