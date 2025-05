GROSSETO – “Grazie ad un apposito emendamento parlamentare della Lega, circa ‪700.000‬ cittadini toscani cosiddetti vulnerabili potranno risparmiare in media 400,00 euro l’anno sulle bollette. Il problema è che le persone sono poco informate di questa opportunità, che scadrà il prossimo 30 giugno”. A dirlo è il commissario provinciale della Lega Grosseto Andrea Maule.

“Per tale motivo – prosegue -, ci stiamo muovendo in Toscana ed in tutta Italia per sensibilizzare le Istituzioni locali a rendere edotti i cittadini su questa importante agevolazione: un onere che non grava sullo Stato, ma esclusivamente sui gestori. In tutta Italia, il valore complessivo dell’iniziativa sfiora i 4 miliardi di euro; in Toscana parliamo di circa 230 milioni. A tal proposito, la Lega promuove una grande gazebata il 10 e 11 maggio in tutta la Regione, durante la quale verrà distribuito materiale informativo e verrà avviata un’azione di sensibilizzazione anche attraverso specifici atti da presentare nei Consigli Comunali, seguendo l’esempio virtuoso di alcune amministrazioni locali già attive su questo fronte”.

A Grosseto, la Lega sarà presente con un gazebo informativo sabato 10 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, lungo il corso cittadino, per incontrare i cittadini, informare sui vantaggi del Bonus Bollette e rispondere alle domande.

“Durante la giornata sarà anche l’occasione per parlare del referendum dell’8 e 9 giugno, che rappresenta un altro importante appuntamento per la partecipazione democratica – prosegue Maule -. Come Lega vogliamo continuare a stare tra la gente, ascoltare i bisogni reali e fornire risposte concrete. Quale occasione migliore se non quella di parlare proprio di iniziative di interesse collettivo, come il Bonus Bollette e l’imminente referendum. Sono molto soddisfatto del lavoro portato avanti dalla Lega e dal Governo in generale, perché dimostrano con i fatti di essere vicini ai cittadini”.