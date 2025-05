GROSSETO – Battesimo di fuoco per il primo “Memorial Carlo Zecchini”, il torneo di calcio Under 14 in ricordo di uno dei più grandi calciatori della storia maremmana, firmato Pro Soccer Lab con il patrocinio del Comune di Grosseto (foto di Paolo Orlando). Una giornata di emozioni e agonismo, sempre col sorriso sulle labbra di tutti i giovani calciatori, dall’ingresso al Comunale biancorosso fino alle prime partite della fase eliminatoria.

Alle 15,30 il taglio del nastro da parte dell’assessore al Turismo del Comune di Grosseto Riccardo Megale, mentre alle 16 sono iniziate le prime ostilità pallonate.

Venti in totale le partecipanti, professioniste e non, divise in cinque gironi. Girone A: Juventus, Pro soccer lab, Velletri e Nick calcio Bari. Girone B: Lazio, Grosseto, Piacenza e Prato. Girone C: Bologna, Spal, V. Mazzola e Lodigiani. Girone D: Reggiana, Arezzo, Ponzano e Di Cagno Abbrescia. Girone E: Pisa, Perugia, Oltrera e Virtus Stabia.

guarda tutte le foto 21



Memorial Zecchini: la verve delle prime partite

Questi i risultati della prima giornata:

Pro soccer lab-Velletri 5-1

Bologna-V. Mazzola 8-0

Reggiana-Di Cagno Abbrescia 4-0

Piacenza-Grosseto 2-0

Pisa-Oltrera 4-2

Spal-Lodigiani 2-1

Arezzo-Ponzano 7-1

Lazio-Prato 4-0

Perugia-Virtus Stabia 3-1

Juventus-Nick calcio Bari 4-0

Spettacolo e tanti gol quindi, non ultimo anche dal team organizzatore, che ha prevalso con il poker di Picardi e la punizione irresistibile di Pocci.