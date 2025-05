GROSSETO – Divertente 2-2 fra Sant’Andrea e Castiglionese nella terza gara dell’edizione 2025 della Coppa Passalacqua. Un punto ciascuno, una partita sempre in tensione, che regala emozioni mettendo in bilico il risultato finale, incluso anche un pubblico caldo e rumoroso, fumogeni e megafoni con l’aggiunta di una terna formata da due assistenti femminili, novità gradevole per il torneo.

Occorre attendere il 18′ per assaporare il primo gol dopo una fase di assestamento priva di interesse. Camarà scappa veloce in posizione centrale, entra in area, scarica una botta imparabile per Menicagli, 0-1. I rosso blu incassano senza tremare. Il pareggio arriva al 38′ e porta la firma di Zella scritta con un diagonale geometricamente preciso, 1-1. Il finale della prima frazione viaggia su una bella respinta in corner di Menicagli (39′) seguita dal nuovo vantaggio del Sant’Andrea disegnato e costruito da Temperani al minuto 42′, 1-2.

Dopo 7′ della ripresa la Castiglionese si trova in mano l’asso piglia tutto, fallo di mano in area, rigore. Dal dischetto Foderi alza il mirino e l’asso diventa un due semplice. Quindi lievita il Sant’Andrea con la Castiglionese in fase calante anche per la delusione del penalty sciupato. L’ultimo sussulto dei ragazzi di mister Tocchi è al 22′ con il siluro di Benanchi sul quale Menicagli interviene al meglio mettendo in angolo. L’ultima svolta al 31′: Luca Baldanzi viene steso in area, dagli undici metri Marchi non sbaglia. Finisce qui.

Risultati del girone A: Venturina-Atletico Maremma 4-3; Sant’Andrea-Castiglionese 2-2. La classifica: Venturina 3, Sant’Andrea e Castiglionese 1, Atletico Maremma 0.

Prossima notturna lunedì 12 maggio con Alberese-Manciano, girone B.

Sant’Andrea-Castiglionese 2-2 (1-2)

SANT’ANDREA: Menicagli, Biagiotti, L. Baldanzi, Dindalini, Esposito, Terracciano (1′ st Marchi), Zella (29′ st Galasso), Tarlev, Mariottini (18′ st Giovannetti), Tanzini, Demasi. A disposizione: Cutrupi, G. Tocchi, D’Errico, Detti, G. Baldanzi. Allenatore: Davide Malossi.

CASTIGLIONESE: Cerone, Camarà, Minelli (41′ st Valduga), Benanchi, Ghersi (47′ st Riemma), Ulivieri, D. Tocchi (33′ st Bracco), Foderi, Salvadori, Temperani, Gambineri. A disposizione: Pardini, Fuso, Martini, Minella, Scovaventi, Mori. Allenatore: Daniele Tocchi.

ARBITRO: Federico Picchiotti; 1° assistente Arianna Anello, 2° assistente Irene Agresti (terna della sezione Aia di Piombino).

MARCATORI: 18′ Camarà, 38′ Zella, 42′ Temperani; 31′ st (rig.) Marchi.

NOTE: al 7′ st Foderi ha fallito un calcio di rigore. Ammoniti Biagiotti, Demasi.