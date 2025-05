GROSSETO – Il weekend del 10 e 11 maggio 2025 si preannuncia all’insegna del bel tempo in tutta la provincia di Grosseto. Secondo le previsioni di 3BMeteo, il sole sarà protagonista, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto.

Sabato 10 maggio: sole e temperature miti

Sabato sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio provinciale. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 21°C, mentre le minime saranno di circa 11°C. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Il mare sarà da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 11 maggio: giornata ideale per escursioni

Domenica il tempo si manterrà stabile e soleggiato. Le temperature massime saranno di circa 22°C, con minime intorno ai 12°C. I venti saranno deboli e il mare calmo. Una giornata perfetta per godersi la natura e le bellezze della Maremma.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo