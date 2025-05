FOLLONICA – “Una splendida notizia per la nostra città: quest’estate avremo la Guardia medica turistica nel Golfo, come annunciato dal direttore generale Asl Marco Torre questa mattina”.

A confermare la notizia è il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani: “Oggi ho partecipato infatti alla Settimana della salute a Grosseto, un’importante occasione di confronto tra autorità locali, regionali e operatori sanitari. Un momento prezioso per affrontare insieme i problemi concreti del nostro territorio per cui ringrazio il Comune di Grosseto e Coeso. Ho ribadito la necessità di risolvere la situazione critica dei medici di famiglia a Follonica, che ha lasciato migliaia di cittadini senza medico di base”.

“Ho parlato anche del progetto Apo, che grazie alla disponibilità dei medici di famiglia in servizio continua a garantire assistenza a chi è rimasto senza dottore – prosegue il sindaco -. Infine, ho ricordato l’impegno della nostra Amministrazione per ripristinare la Guardia medica turistica, fondamentale per una città che triplica la popolazione durante l’estate: ebbene, proprio oggi abbiamo avuto la conferma”.

“Follonica, quest’estate, potrà contare sulla Guardia medica turistica 12 ore al giorno nei mesi di luglio e agosto e nei fine settimana a giugno e settembre – conclude -. È un primo importante passo verso un servizio migliore e più solido. Siamo orgogliosi di aver portato avanti con determinazione questa battaglia. Grazie al direttore generale Asl per aver ascoltato i nostri appelli”.