GROSSETO – “Insieme costruiamo la salute” è lo slogan scelto quest’anno dalla Fnopi, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche per la Giornata internazionale dell’infermiere di lunedì 12 maggio.

Una ricorrenza che, ogni anno, celebra il ruolo degli infermieri all’interno della comunità e che sottolinea l’importanza del patto tra curante e curato, per costruire, appunto, la salute. E quest’anno, Opi Grosseto celebra il 12 maggio, con un’iniziativa patrocinata dalla Provincia di Grosseto e dedicata a Gemma Castorina, l’infermiera che perse la vita nel tragico incidente dell’elisoccorso Pegaso, avvenuto nell’ottobre di 24 anni fa.

“Quello del 12 maggio sarà un momento di approfondimento e confronto sulla professione – dice il vice presidente di Opi Grosseto Luca Grechi – in un contesto e in un momento di importanti cambiamenti, in cui la professione infermieristica è particolarmente spendibile”.

L’evento, che si terrà nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi, in piazza Dante a Grosseto, avrà inizio alle 9 con la registrazione dei partecipanti; ad aprire l’incontro saranno i saluti delle autorità, seguiti da una introduzione di Luca Grechi, vice presidente di Opi Grosseto. Sono previsti poi gli interventi di: Vanni Pastorelli ed Eleonora Zuppi dal titolo “Il percorso dell’emergenza/urgenza nella Regione Toscana”, Maurizio Manzi e Daniele Perfetti incentrato su “Violenza sul personale sanitario in Pronto soccorso: fattori di rischio, conseguenze e strategie di prevenzione”; Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto, che parlerà de “La situazione infermieristica in Toscana alla luce degli ultimi rapporti nazionali Fnopi”; Silvia Mecheroni che tratterà il tema “I caring leaders in azienda Usl Toscana sud est”. La conclusione è prevista per le ore 13.