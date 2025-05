PITIGLIANO – Sono in corso a Pitigliano i lavori di ripulitura dalle piante infestanti del masso tufaceo su cui si erge il paese. Il Comune, come ha promesso durante lo stesso intervento dello scorso anno, ha mantenuto l’impegno di ripetere annualmente la pulizia del masso, per conservarlo sempre in ordine, riducendo al minimo l’impatto ambientale ed economico delle operazioni.

I lavori sono stati finanziati dall’amministrazione comunale e realizzati dal personale dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora.

“Riuscire a mantenere lo sperone pulito è un obiettivo importante per il decoro urbano– afferma Alessio Celata, assessore ai Lavori Pubblici – perché il masso tufaceo su cui si erge il paese è l’immagine iconica di Pitigliano, la più conosciuta in tutto il mondo ed è il nostro primo biglietto da visita, attraverso il quale ci raccontiamo all’esterno. Per questo ci teniamo a mantenerlo sempre curato. In considerazione della velocità con cui la vegetazione tende a riappropriarsi degli spazi, riteniamo importante intervenire con una frequenza annuale anziché ogni sei anni come avveniva in passato. Questo ci permette tra l’altro di riuscire a contenere i costi di intervento avedo anche meno materiale da togliere”.

“I lavori – aggiunge Massimo Ulivieri, consigliere dell’Unione e consigliere comunale delegato al verde pubblico – vengono svolti sia manualmente dagli operai, sia attraverso l’utilizzo di un escavatore e un robot trincia antiribaltamento, telecomandato a distanza, che consente di raggiungere le parti più impervie senza operatore a bordo, in modo da garantire l’esecuzione in totale sicurezza delle operazioni più complesse. Il mezzo, che va a potenziare il parco macchine dell’Unione, è stato acquistato lo scorso anno, proprio nell’ottica di riuscire ad intervenire con una maggiore frequenza e in autonomia, senza la necessità di affidarsi a ditte esterne”.