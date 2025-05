MONTE ARGENTARIO – Sono aperte le iscrizioni al centro estivo organizzato dal Comune nei locali dell’Ex Aeronautica a Porto Santo Stefano. Il servizio sarà attivo nei mesi di luglio ed agosto con orario 8-13 oppure 8-16:30 comprensivo di pasto e si rivolge a bambini e bambine dai tre agli undici anni.

“L’iscrizione al centro estivo – dichiarano dal Comune – prevede la possibilità di usufruire delle attività al costo di 180 euro mensili dalle 8 alle 13 (senza pranzo); 300 euro mensili dalle 8 alle 16:30 (comprensivo di pranzo). In base alle disponibilità l’Amministrazione si riserva di attivare il servizio anche negli altri periodi di chiusura delle scuole e precisamente: da mercoledì 11 a venerdì 30 giugno solo per i bambini di età 6/11 anni con orario 8 -13 (senza pranzo) al costo di 90 euro; da lunedì 1 a venerdì 12 settembre, con orario 8-13 (senza pranzo) al costo di 90 euro”.

“È prevista la riduzione del 50% per i secondi figli e la gratuità per i bambini certificati Legge 104/92 articolo 3 comma 3 in situazione di gravità”.

“Per poter partecipare al centro estivo è necessario presentare domanda entro il 24 maggio utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio ed inviarla via mail a [email protected] oppure in formato cartaceo all’Ufficio Urp secondo gli orari di apertura. Per rendere effettiva l’iscrizione, alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia del bonifico di pagamento per la frequenza dell’ultimo mese richiesto (agosto in caso di iscrizione per l’intero periodo, luglio in caso di iscrizione per tale mese). In caso di iscrizione per l’intero periodo il restante pagamento per il mese di luglio andrà fatto entro il 24 giugno”.

“Qualora il servizio venga attivato anche nei mesi di giugno e settembre i relativi pagamenti andranno effettuati rispettivamente entro il 10 giugno 2025 ed entro il 14 agosto – conclude il Comune -. Si fa presente che il mancato pagamento delle quote di partecipazione non darà diritto alla frequenza al Centro Estivo; la mancata o parziale frequenza non darà diritto ad alcun rimborso da parte dell’Ente. L’Amministrazione Comunale si riserva di comunicare entro il 30 maggio prossimo l’eventuale attivazione del centro estivo anche per i periodi di giugno e settembre”.