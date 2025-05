GROSSETO – Situazione in evoluzione all’interno di Nuovo Orizzonte Civico, il gruppo nato dopo la fuoriuscita dalla Lega di diversi membri a Grosseto e a livello provinciale. La partita delle partecipate del comune di Grosseto e le scelte legate a Sistema hanno creato tensioni anche dentro al Noc.

A giorni diventerà ufficiale l’uscita di Ludovico Baldi, consigliere comunale a Grosseto, che avrebbe già firmato le sue dimissioni dal direttivo. Il giovane consigliere, appassionato di politica, ha scelto di lasciare il gruppo civico senza entrare in polemica, ma soltanto per aderire ad altri progetti. Qualche rumors all’interno della maggioranza lo dà vicino a Forza Italia.

All’interno del Noc però le tensioni vissute nelle settimane scorse sembrano aver lasciato il segno, tanto che a giorni è attesa una resa dei conti. Ci sarebbe infatti già una mozione di sfiducia per Claudio Pacella. Il documento sarebbe stato firmato da alcuni membri del direttivo. Ancora non è certo quando sarà discusso il documento, ma a giorni si dovrebbe sapere qualcosa di più sul futuro del Noc e se alla guida del gruppo civico resterà proprio Pacella, che ne è stato uno dei fondatori.

Nel frattempo ancora non ci sono novità di rilievo sulla questione Sistema. Per il momento l’unica certezza è che per venerdì prossimo, 16 maggio, è stata convocata la commissione consiliare di controllo e garanzia proprio sul caso della società in house del comune di Grosseto.