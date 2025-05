Foto di repertorio

GROSSETO – Si riapre la serie tra Gea Basketball Grosseto e Centro Minibasket Valbisenzio, valida per i quarti di finale del campionato Divisione regionale 1. Il quintetto grossetano allenato da Marco Santolamazza, dopo aver vinto gara1 a Vaiano, si è arreso al Palasport di via Austria (77-78), al termine di un incontro nel quale la formazione ospite è rimasta in testa 38 minuti, prima di una straordinaria rimonta dei biancorossi che hanno sprecato tre volte la possibilità di mettere la freccia, dopo il pareggio a 1’30 dalla sirena. Capitan Furi ha fallito però i due liberi a disposizione e il tiro da tre di Liberati è andato a sbattere sul ferro allo scadere.

“Potevamo anche vincerla – commenta coach Santolamazza – ma il Valbisenzio ha giocato meglio di noi e ha meritato la vittoria. Gli ospiti hanno fatto registrare percentuali importanti nel tiro e sono stati sempre avanti meritatamente. Ci siamo svegliati tardi e per un soffio non è riuscita una clamorosa rimonta. Adesso testa alla trasferta di domenica per andare a prenderci la semifinale”.

La Gea non ha disputato una delle migliori prestazioni dell’anno, con troppi errori sia da sotto che da fuori. Prima dello straordinario finale, nel quale tutti hanno dato un contributo, la squadra si è retta sulle prodezze di Davide Liberati e Dario Romboli, che con a loro mano calda hanno firmato più della metà dei punti della squadra e hanno acceso la miccia per il finale esplosivo, puntroppo non andato a buon fine.

Nel primo quarto Valbisenzio si presenta con un parziale di 0-6, al quale risponde Liberati per il 5-6. Un nuovo break di 8-0 porta i pratesi a +9. Liberati (autore di 12 dei quattordici punti grossetani) riporta Grosseto a -6, ma nel finale Vaiano raggiunge il massimo vantaggio sul 14-24.

Nella seconda frazione i grossetani inizialmente non riescono a recuperare il ritardo accumulato nel primi 20′, arrivando al massimo a -8, mentre gli ospiti arrivano addirittura a +13 (18-31). Prima dell’intervallo, però, le bombe di Romboli (gran protagonista del secondo quarto con 10 punti) e Mari riducono il ritardo a -6. Nel terzo quarto il Centro Minibasket Valbisenzio riprende subito tutto il vantaggio, mentre la Gea fatica sia nel tiro che in difesa. Gli ospiti volano anche a + 15 (49-64), per arrivare al 30′ sotto di tredici. Grosseto nell’ultimo quarto prova a chiudere ogni varco agli ospiti che trovano comunque un paio di bombe e conservano un discreto margine. La gara cambia volto negli ultimi tre minuti: Scurti, Mari, Romboli e Liberati riportano la Gea nella partita e a 1’30 arriva il pareggio sul 75-75. Bonari riporta Vaiano a +3, ma la Gea si riporta a -1 e ha la possibilità del sorpasso con Furi dalla lunetta. Il capitano, stranamente, fallisce. Gli ospiti non concretizzano e Grosseto si riporta in avanti con una manciata di secondi a disposizione, ma il tiro della disperazione di Liberati sbatte sul ferro. Domenica alle 19 a Vaiano si giocherà gara3.

Gara2, Gea Grosseto-Centro Minibasket Valbisenzio 77-78

GEA GROSSETO: Scurti 10, Ignarra 5, Furi 5, Mezzani, Biagetti 2, Liberati 21, Romboli 22, Mazzei, Ense 1, Mari 10, Baccheschi, Naldi. All. Marco Santolamazza.

VALBISENZIO: Navicelli 2, Lucchesi 21, Lenzi, Chiti 4, Biagi, Sarti 9, Bonari 10, Bibaj, Parisi 6, Querci 24, Acciaoli 2. All. Paolo Bertini.

ARBITRI: Cavallo di Siena e Pucciarelli di Cascina.

PARZIALI: 14-24, 33-39; 51-64.

NOTE: tecnico a Quercioli, Navicelli, Scurti nel 3° q.