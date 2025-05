Foto di repertorio

GROSSETO – In occasione della Settimana della salute, il Comune di Grosseto rinnova e rafforza il proprio impegno per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini, nell’ambito del progetto “Città cardioprotetta”.

“Un’iniziativa strategica che mira a rendere il territorio sempre più sicuro e pronto a intervenire con tempestività ed efficacia in caso di emergenze cardiache – commentano dal Comune -. Attualmente, sul territorio comunale sono installati 24 Dae, di cui ben 19 risultano telecontrollati. Questo significa che sono costantemente monitorati attraverso una rete dedicata, che consente la verifica in tempo reale del loro stato, l’aggiornamento automatico dei sistemi e la segnalazione immediata di eventuali anomalie. Un sistema all’avanguardia che garantisce un’elevata affidabilità e disponibilità degli strumenti salvavita”.

“Questa rete di dispositivi, abbinata alla formazione della popolazione sull’utilizzo dei Dae e sulle manovre di primo soccorso, rappresenta un importante passo avanti verso una comunità più consapevole, preparata e resiliente. I defibrillatori sono stati collocati in punti strategici del territorio comunale: piazze, centri sportivi, scuole, strutture pubbliche e luoghi ad alta frequentazione”.

Dove sono i defibrillatori

Frazioni:

1. Montepescali via Del Muraglione (di fonte alla Chiesa);

2. Rispescia – piazza Italia 2;

3. Principina a Mare – viale Tirreno 28/D;

4. Braccagni – via Anita Garibaldi n°46;

5. Marina di Grosseto – via XXIV maggio (alla destra dell’entrata della farmacia);

6. Alberese – piazza del Combattente;

7. Alberese – Pro Loco Life point;

8. Roselle – piazza G. Paolo II (scuola elementare);

9. Batignano – via di Piaggia Gelata 2 (palo luce alla sinistra della caserma);

10. Istia D’ Ombrone – via del Ponte 22 (scuola lato a destra della fortezza).

Territorio urbanizzato di Grosseto:

1. via De Nicola 22 (vicino alla farmacia);

2. via Vetulonia n°2 (vicino allo stadio);

3. via Svizzera 213-219 (vicino alla pizzeria);

4. via Tripoli 16-23 (vicino al Teatro Moderno);

5. piazzale Pertini (Velodromo);

6. piazza De Amicis (vicino alla Lilt);

7. strada Ginori n°43;

8. via Giordania (vicino all’Antiflamme);

9. piazza Galeazzi già piazza della Chiesa del Sacro Cuore;

10. piazza Albegna (tribunale);

11. piazza Marconi (Lidl);

12. Porta Vecchia;

13. Porta Nuova;

14. piazza del Duomo 1 (dentro palazzo comunale).