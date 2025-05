MAGLIANO IN TOSCANA – Per ogni nuovo nato il Comune di Magliano in Toscana piantumerà un albero. Prende vita con l’inaugurazione di domenica 11 maggio, alle 12, il Giardino dei bambini nell’area verde adiacente al parcheggio del Cassero di Magliano e che apre il percorso ad anello, recentemente inaugurato, che porta a Santa Maria in Borraccia e San Bruzio.

I ventotto bambini e le bambine residenti nel comune maremmano, che sono nati negli anni 2023, 2024 e 2025 avranno un albero a loro dedicato. Un’iniziativa a cui l’amministrazione comunale maglianese non è obbligata, poiché la norma prevede questo obbligo per i Comuni sopra i 15mila abitanti, ma che ha voluto mettere in pratica per celebrare la vita e per vedere crescere una nuova pianta, di pari passo con la crescita di un bambino.

Il Giardino dei bambini ospiterà sicomori, melograni, corbezzoli: tutte piante originarie, che ben si prestano a resistere per l’esposizione a nord dell’area scelta, ma anche che hanno un diverso periodo di fioritura e che potranno creare un’area di colore a ridosso della cinta muraria.

All’evento di domenica 11 maggio, che prevede anche la consegna ai genitori di attestati che indicano le caratteristiche e il numero dell’albero assegnato al proprio figlio, sarà presente anche il Corpo bandistico “Giuseppe Verdi