GROSSETO – Domenica 18 Maggio il Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia accoglierà la Finale Regionale UISP Toscana Under 16, dopo una Stagione ricca di emozioni e duro lavoro.

Le squadre partecipanti saranno l’ASD Volley Arno Montevarchi Benedetto Varchi (FI), la Polisportiva San Piero a Sieve (FI) e i team biancorossi la Pallavolo Grosseto Nera e Rossa.

La giornata avrà inizio la mattina alle 9.00 con la prima semifinale tra la Pallavolo Grosseto Nera e la Polisportiva San Piero a Sieve; a seguire poi la seconda semifinale tra la Pallavolo Grosseto Rossa e la Benedetto Varchi.

Ci sarà poi la pausa pranzo, momento in cui le atlete potranno rilassarsi e passare del tempo lontano dal rettangolo di gioco presso la struttura adiacente al Palazzetto.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 riprenderanno le gare. Si comincerà con la finale per il terzo e quarto posto, dopodiché le vincenti della mattina disputeranno la finale per il primo e secondo posto.

Durante gli incontri la Società Pallavolo Grosseto distribuirà acqua e succhi di frutta a tutte le squadre intervenute.

Alle premiazioni saranno presenti i vertici di UISP Toscana e Uisp Grosseto.