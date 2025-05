GROSSETO – È fissata per venerdì 16 maggio alle 9.30 la seduta della quinta commissione consiliare del Comune di Grosseto, presieduta da Stefano Rosini. Al centro della discussione ci sarà il caso della società partecipata Sistema.

Accesso agli atti e documenti che non arrivano

L’opposizione, in attesa del confronto ufficiale, ha chiesto di vedere tutti i documenti relativi alla nomina del nuovo Cda, in particolare gli allegati al decreto del sindaco e il verbale dell’assemblea del 28 aprile. Ma ad oggi, dagli uffici comunali, non è stato consegnato nulla ai consiglieri di minoranza.

Il Comune ha tempo fino a 30 giorni per rispondere, ma la questione è diventata anche un problema di trasparenza. Uno dei punti sollevati riguarda la figura di Amedeo Vassellini, che avrebbe dichiarato di essere in pensione. E proprio per questo motivo, potrebbe non essere compatibile con l’incarico nel caso preveda un compenso.

Il verbale di quella riunione, però, ancora non si trova: sembra che ancora non sia stato redatto in forma scritta e che il presidente uscente non l’abbia ancora firmato.

Cda a tre e pensionati: i nodi da sciogliere

Un altro aspetto riguarda la nomina di pensionati nel consiglio. La legge, infatti, dice chiaramente che chi è in pensione non può ricevere compensi per incarichi in partecipate pubbliche. E questo è stato confermato anche dalla Corte dei conti.

C’è poi il tema della scelta di tornare a un Cda con tre membri. Quando fu fondata Sistema, nel 2013, si scelse invece la formula dell’amministratore unico, proprio per semplificare e risparmiare. Ora si torna indietro e questo solleva dubbi anche sulla coerenza delle scelte.

Controlli in arrivo e possibili incompatibilità

Secondo le regole dell’Anac, quando le società partecipate al 100% tornano ad avere più membri nel consiglio, tutte le informazioni devono essere trasmesse al Ministero dell’Economia e alla Corte dei conti, che faranno le loro verifiche.