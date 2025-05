ORBETELLO – «La Giunta Comunale di Orbetello ha impedito le celebrazioni del 25 aprile perché si trattava di una “manifestazione di carattere politico”. Le motivazioni rese note dopo due settimane dal Comune sono francamente ridicole e sovversive» a dirlo il deputato Pd Marco Simiani.

«La Festa nazionale della Liberazione, celebrata da 80 anni in tutto il paese dalle maggiori cariche dello Stato e giorno festivo dalla nascita della Repubblica, è stata definita da un ente pubblico un evento politico per impedire che venisse svolto liberamente? Ma stiamo scherzando? Una legge del 1946 equipara il 25 Aprile alle principali festività nazionali, come il 2 Giugno, il 1° Maggio, Natale e Pasqua».

«Si tratta di una ricorrenza che celebra la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e che appartiene alla storia e alla coscienza democratica del paese, al di là delle appartenenze politiche – prosegue Simiani -. Se questo è il nuovo criterio, ci chiediamo allora cosa accadrebbe se il Presidente della Repubblica volesse venire a Orbetello per celebrare la Festa della Repubblica: non gli verrebbe concessa la piazza? E’ oggi più che mai urgente e necessario che il Ministro dell’Interno intervenga per evitare che questo episodio increscioso rimanga isolato e non consenta ad amministratori in malafede di infangare i valori fondanti della democrazia».