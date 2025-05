GROSSETO – Ancora pioggia in arrivo in Toscana. Oggi, mercoledì, e domani persistono condizioni di marcata instabilità che porteranno rovesci sparsi o locali temporali, anche forti, specie sulle zone centro-occidentali e isole.

La Sala operativa regionale della protezione civile, ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti sulle aree centro-occidentali e Arcipelago dalle ore di 18 di oggi, mercoledì, fino alle ore 13 di domani. Inoltre emesso altro codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale valido dalla mezzanotte alle 14 di domani per le zone comprese tra Piombino e le Colline Metallifere. Possibili forti colpi di vento e grandinate. Domani temporali sparsi potranno interessare gran parte della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo