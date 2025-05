SCARLINO – Sarà una grande giornata di sport quella che andrà in scena in località la “Botte” di Scarlino domenica mattina. Il gruppo Crosa Service con a capo Ivano Avanzini ripropone la quinta edizione della cronometro Crosa che quest’anno è stata scelta come prova unica del campionato toscano Uisp di cronometro individuale, aperta anche ad altri enti della consulta.

La direzione tecnica dell’evento sarà curata dal team Marathon Bike di Grosseto, come tra l’altro fece per le ultime due ultime edizioni. La manifestazione fa parte anche del circuito Corri in provincia Uisp in collaborazione con l’Avis Gavorrano&Scarlino ed è patrocinato dalla Provincia di Grosseto. Ancora un cambio di percorso per rendere la manifestazione più sicura e nello stesso tempo ancora più spettacolare. Anno scorso fu una lotta per la vittoria finale tra Massimiliano Radi (22’59) e Roberto Basile (23’54). Al terzo posto si piazzò Mattia Cerone (23’18). Saranno premiati i migliori cinque atleti delle dieci categorie e i primi cinque che parteciperanno alla prova con la bici tradizionale.