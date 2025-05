MAGLIANO IN TOSCANA – Il Comune di Magliano in Toscana ha indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto da agente di Polizia locale a tempo pieno e determinato, per sei mesi, da destinare al settore vigilanza.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale inPA, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ , previa registrazione sullo stesso portale, dal 2 maggio fino alle ore 9 del 19 maggio.

Per eventuali problematiche in fase di presentazione della domanda, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].

Info a questo LINK