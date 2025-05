MAGLIANO – Una giornata di motori e non solo quella di domenica 11 maggio a Pereta, organizzata da Bacaroni Maremmani Motoclub sotto l’egida Uisp. Il motoraduno di Pereta inizia alle 9 alla porta storica del paese con ritrovo e colazione, poi la partenza per Capalbio alle 10. Previsti due aperitivi a Capalbio e a Magliano, con ritorno previsto a Pereta alle 13 per il pranzo. Nel pomeriggio alle 15 estrazione con ricchi premi (primo premio uno scooter), poi musica dal vivo con Big Man e Under the Bank. Per info 3280880968, 3896384459, 3388846921 e 3477750181.