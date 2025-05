FOLLONICA – La sala consiliare del Comune di Follonica si prepara a vivere un grande cambiamento: sono infatti partiti i lavori di digitalizzazione, un intervento voluto dal presidente del Consiglio comunale Alberto Aloisi, con l’obiettivo di trasformare radicalmente la gestione delle sedute e il rapporto tra istituzioni e cittadini.

“Tra le novità più importanti, l’installazione di due monitor, uno a destra e uno a sinistra della sala, che permetteranno di visualizzare in modo chiaro e trasparente l’andamento delle votazioni – dichiarano dal Comune -. Ogni consigliere avrà a disposizione un microfono personale, mentre il presidente disporrà di un desk tecnologico per gestire al meglio i tempi, le presenze e le maggioranze”.

“Ma la vera rivoluzione riguarda anche il rapporto con la cittadinanza: sarà rinnovata la piattaforma online dei consigli comunali, dove (grazie all’uso di hashtag) i cittadini potranno facilmente recuperare gli interventi dei singoli consiglieri e trovare con immediatezza le informazioni che più li interessano. Verrà inoltre migliorata la qualità video delle dirette e delle registrazioni, garantendo un livello di trasparenza e accessibilità mai raggiunto prima”.

“Si tratta di un intervento storico per Follonica – sottolinea il presidente del Consiglio comunale, Alberto Aloisi -. Era fondamentale dotare il nostro Consiglio di strumenti all’altezza dei tempi, sia per migliorare l’efficienza interna sia per rafforzare il legame con i cittadini. Sono contento di aver voluto e portato avanti questa modernizzazione: da oggi apriamo una nuova stagione, fatta di trasparenza, innovazione e partecipazione”.

Al termine dei lavori seguirà una presentazione ufficiale, per mostrare alla città tutte le novità introdotte.