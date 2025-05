FOLLONICA – Una grande festa quella che è andata in scena tra le vie di Follonica martedì 6 maggio. Una festa che però ha un valore importante, soprattutto in un clima internazionale difficile, tra tensioni e conflitti in corso. A ricordare a tutti il valore della pace e del rispetto sono stati gli studenti di tutte le scuole della città.

Una rappresentanza di ciascuna scuola, con centinaia di studenti e studentesse presenti, si è ritrovata in piazza Guerrazzi con bandiere e striscioni. La musica e il bel tempo hanno fatto il resto. Il corteo colorato ha sfilato per il corso principale di via Roma, fino a raggiungere il Parco centrale. Qui gli studenti si sono disposti tutti insieme nel grande prato verde, a formare una bella coreografia. Ogni classe ha poi presentato canti, cartelloni, letture e testimonianze, frutto di un percorso affrontato durante l’anno scolastico.

«Una manifestazione bellissima e soprattutto molto emozionante – commenta il sindaco Matteo Buoncristiani, presente alla mattinata insieme ad assessori e consiglieri -. Arrivare e vedere tutti questi studenti è stata un’emozione. Credo che questi siano gli eventi che possano lasciare qualcosa nel cuore dei nostri bambini, che sono il nostro futuro. Spero che l’evento venga replicato, ci attiveremo anche noi per rifarlo perché è una manifestazione molto riuscita».

«Facciamo parte – spiega Paola Brunello, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” – della Rete nazionale scuole di pace, che ha organizzato il Festival della pace dal 25 di aprile al 9 maggio, dagli ottanta anni della Liberazione agli ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Ogni scuola della Rete aveva la libertà di organizzare quello che voleva: noi abbiamo pensato di coinvolgere tutte le scuole della città, con bambini e ragazzi fino ai 17 anni. Per noi è un percorso importante che stiamo portando avanti ormai da tempo. È un bel momento di festa e ha un significato profondo».

Nelle foto di Giorgio Paggetti alcuni momenti della mattinata a cui hanno partecipato studenti e insegnanti dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena”: scuola dell’infanzia “Il Fontino”, scuola dell’infanzia “I Melograni”, scuola primaria “Don Milani”, scuola primaria “Bruno Buozzi”, scuola secondaria di I grado “Bugiani”. Istituto Comprensivo Follonica 1: scuola dell’infanzia “Campi Alti”, scuola dell’infanzia “Via Marche”, scuola primaria “Italo Calvino”, scuola primaria “Gianni Rodari”, scuola primaria “Domenico Cimarosa”, scuola secondaria di I grado “Luca Pacioli”. Isis Follonica

scuola secondaria di secondo grado.

Alla manifestazione hanno preso parte anche Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Rete delle scuole di pace, e Randa Harb, referente organizzativa delle attività formative.

Una mattina da ricordare per gli studenti: nel corso della manifestazione si sono potuti confrontare tra di loro e sono riusciti a mostrare a cittadini e famiglie i frutti del loro impegno per un mondo più giusto.