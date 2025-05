ORBETELLO – Domenica 4 maggio a Orbetello, in occasione della giornata nazionale sull’affidamento familiare, si è svolta la prima caccia al tesoro sul tema dei legami e delle varie forme di accoglienza familiare.

L’evento, organizzato dall’Azienda Usl Toscana Sud-Est con il patrocinio del Comune di Orbetello, ha visto una sentita partecipazione da parte della comunità locale: grandi e piccini si sono ritrovati in piazza del Plebiscito per giocare assieme e scovare molteplici indizi sparsi per le vie del centro storico del paese. Ogni tappa prevedeva la realizzazione di attività ed il superamento di prove con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti: ogni partecipante era appunto una risorsa ma solo grazie alla collaborazione del gruppo è stato possibile portare a termine l’obiettivo e raggiungere il tanto atteso forziere.

Varie animazioni sono state coinvolte nel percorso, tra cui la trampolista-farfalla Gaia Pelucco e gli armigeri-guardiani del tesoro dell’associazione storico culturale Duca D’Arcos.

“Un evento – commenta l’Asl – che è stato possibile realizzare grazie al lavoro svolto dalle figure professionali operanti nelle Unità funzionali di assistenza sociale e consultoriale della zona-distretto Colline dell’Albegna. Un ringraziamento alle persone, le associazioni, gli enti e alle attività commerciali che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento”.