VETULONIA – Un’anziana signora di 94 anni è stata raggirata da dei truffatori che le hanno svaligiato la casa. La donna, residente a Vetulonia, nel comune di Castiglione della Pescaia, ha ricevuto una chiamata da un uomo che si è spacciato come un rappresentante dei Carabinieri di Castiglione della Pescaia.

Il presunto militare ha informato l’anziana che il figlio avrebbe un incidente stradale e che loro si sarebbero presentati a casa per raccogliere una somma di denaro necessaria per il risarcimento del danno.

Poco dopo si sono presentate a casa due persone che, non solo si sono fatti dare la somma di denaro, ma hanno anche svaligiato la casa dell’anziana.

La famiglia ha sporto denuncia.

Sembra tra l’altro, a quanto segnalato dal Gruppo del controllo di vicinato, che la donna non sia stata l’unica ad essere presa di mira nel Comune ma che altri non siano caduti nel tranello «A Buriano un uomo si è presentato come un maresciallo, conosceva anche il nome della vittima che però non ha abboccato al tentativo di truffa».