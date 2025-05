GROSSETO – E’ l’alfiere di SBR3 Adriano Micheli il nuovo campione italiano di Triathlon Cross Junior. In Sardegna sul Lago di Gusana, l’atleta maremmano che milita da sempre nel team grossetano si aggiudica meritatamente il titolo al culmine di una gara intensa e gestita al meglio, regolando la forte concorrenza e facendo la differenza nella frazione di corsa finale, battendo l’atleta di casa Roberto Porcu.

Titolo italiano anche per un altro grossetano cresciuto nel settore giovanile di SBR3 e tutt’ora allenato dal tecnico Martino Colosi: si tratta del noto Davide Catalano, oggi in forza al Firenze Triathlon, che ha dominato la prova dedicata agli assoluti riprendendosi da un leggero malessere iniziale e regolando il forte triatleta cuneese Romano Simeone giunto alle sue spalle al traguardo. Terzo gradino del podio assoluto per Manuel Cossu.

Tra la nutrita compagine SBR3 partita alla volta della Sardegna, spiccano gli ottimi piazzamenti anche di Tommas Tanini, Matteo Santilli, Giacomo Casini, e Tommaso Saccocci: questi ultimi due, insieme ovviamente ad Adriano Micheli, hanno partecipato anche al raduno azzurro che si é tenuto nei giorni precedenti alla gara in quanto selezionati dallo staff della nazionale.

Per SBR3 la stagione continua con l’evento coorganizzato con il Comune di Grosseto il 18 maggio a Marina di Grosseto col Triathlon Olimpico e le attività didattiche (campus estivi e corsi triathlon) dedicati a i bambini 5-14 anni. Per info sui corsi [email protected]