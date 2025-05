GROSSETO – La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di riqualificazione dell’area produttiva di via Genova e l’adeguamento degli accessi su via Senese, dichiarando nel contempo la pubblica utilità dell’opera.

Il progetto è finanziato con risorse Fsc 2021–2027 nell’ambito dell’Accordo per la coesione tra Regione Toscana e Governo, per un importo complessivo di un milione e 400 mila euro circa, finanziato in parte anche dal Comune di Grosseto.

Soddisfatti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi che commentano:

“L’approvazione della fattibilità tecnico-economica rappresenta un traguardo obbligato per dare seguito al passaggio fondamentale di avvio delle fasi successive di progettazione esecutiva e affidamento dei lavori. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la funzionalità dell’area produttiva, favorendo sviluppo, sicurezza e attrattività per il tessuto economico locale”.

“Si tratta di un’opera fortemente voluta e richiesta da questa Amministrazione nelle sedi opportune – dichiara l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi -. È importante sottolineare come il finanziamento derivi da risorse statali, stanziate dal Governo e successivamente trasferite alla Regione Toscana per la programmazione degli interventi. Il ruolo centrale dell’Esecutivo nazionale è stato determinante per poter mettere a terra un’infrastruttura strategica – conclude Rossi – che risponde a un’esigenza concreta del nostro territorio, rafforzando la capacità insediativa dell’area e sostenendo il comparto produttivo locale”.