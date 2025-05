PORTO ERCOLE- Due tagli del nastro di nuovi lavori portati a termine nelle settimane scorse a Porto Ercole. Giovedì 8 maggio si terrà la festa per il doppio taglio del nastro.

Il primo appuntamento è alle 18 sul lungomare Strozzi nelle vicinanze dell’omonima piazza dove avrà luogo l’inaugurazione dei bagni pubblici. Realizzati nei locali che ospitavano il punto di informazioni completamente ristrutturati con tramezzature, nuovi impianti elettrici, idraulici e infissi, resi inoltre accessibili anche ai diversamente abili grazie al contributo di 79.000 euro del centro regionale accessibilità della Regione Toscana.

Sempre in Piazza Strozzi avrà luogo la consegna all’Asd Diportisti del sollevatore per diversamente abili che rientra nel progetto di abbattimento barriere architettoniche. Si tratta di una struttura in acciaio certificata, con rotazione del sollevamento 360°, movimenti di salita e discesa a motore elettrico comandati da pulsantiera mobile, portata max Kg.150, imbracatura a telo, attuatore di spinta. Per ottimizzarne la gestione la Giunta ha deciso di affidarlo in uso all’Asd Diportisti di Porto Ercole che già gestisce per conto del Comune i servizi di catenaria comunale.

Per l’altra inaugurazione, alle 19, ci si dovrà spostare all’ingresso del paese vecchio, nella nuova Piazza Ricasoli. L’area è stata interamente riqualificata con una nuova pavimentazione, sistemazione dei passaggi stradali esistenti e opere a verde di contorno. I lavori per una spesa di circa 116.000 euro sono stati finanziati con fondi comunali.

Al termine della cerimonia seguirà musica dal vivo.