GROSSETO – Match ball per la Gea Basketball Grosseto, mercoledì sera, alle 21, al Palasport di via Austria, per chiudere in 80 minuti la sfida con il Centro Minibasket Valbisenzio e approdare nella semifinale di Divisione regionale 1 (foto Venezia). I ragazzi di Marco Santolamazza sono reduci da una partita quasi perfetta disputata a Vaiano in gara1 e in questo secondo atto dei quarti di finale cercheranno una conferma di quanto fatto domenica sera. Il quintetto grossetano si presenta al salto a due con l’organico al completo (dopo aver recuperato anche Federico Baccheschi) per cercare di chiudere subito i conti, per evitare di dover tornare nella cittadina pratese domenica sera, per una gara3 che sarebbe sicuramente più difficile di quanto è stato il primo incontro, condotto dall’inizio alla fine con autorità dalla Gea.

Coach Marco Santolamazza ha chiesto ai suoi ragazzi lo stesso approccio, ma anche la massima concentrazione, la difesa insuperabile e la grinta visti all’esordio in questi playoff. Il resto potrebbe farlo il pubblico che gremirà il Palasport per questa attesa sfida. I ragazzi hanno dimostrato di essere in ottima salute e di poter continuare la loro corsa verso la promozione in serie C. Rispetto allo scorso anno, infatti, chi risulterà vincitrice del girone verrà promossa direttamente in categoria superiore, senza dover disputare la Final Three. La strada è ovviamente piena di trabocchetti e le squadre avversarie sono tutte molto grintose: solo la regina Certaldo all’esordio è riuscita a far valere il fattore campo.

Furi e compagni nella seconda parte della stagione sanno sempre trovare lo spunto giusto per mettere la testa avanti e vincere le partite. Il tecnico grossetano auspica che sia così anche in questa seconda partita contro il quotato Valbisenzio (non va dimenticato che ha chiuso la regular season al terzo posto), per staccare il pass e avere qualche giorno in più di riposo prima del prossimo impegno.

Convocati Scurti, Ignarra, Furi, Mezzani, Biagetti, Liberati, Romboli, Mazzei, Ense, Mari, Baccheschi, più un under.

La situazione dei quarti di finale: Virtus Certaldo-Poggibonsi 1-0 (74-61), Adviser Asciano-Galli San Giovanni Valdarno 0-1 (57-66), Valbisenzio-Gea Grosseto 0-1 (58-70), Monteroni-Montespertoli 0-1 (54-75). Gara2: mercoledì Poggibonsi-Certaldo, Galli S.Giovanni V.-Asciano, Gea Grosseto-Valbisenzio (arbitri Cavallo di Siena e Pucciarelli di Cascina); giovedì Montespertoli-Monteroni.