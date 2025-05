Foto di repertorio

GROSSETO – Tra oggi e domani continuano le condizioni di instabilità, anche se i fenomeni tendono ad attenuarsi, con rovesci sparsi o locali temporali soprattutto nelle aree centro-meridionali.

(Foto d’archivio)

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi aggiornato il codice giallo emesso nella giornata di ieri. La principale novità riguarda il bacino dell’Ombrone grossetano, nei tratti medio e costiero, dove, dalle ore 16 di oggi fino alle ore 8 di domattina, mercoledì 7 maggio, è previsto codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale.



Fino alle ore 20 di stasera, martedì 6, codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali nella Toscana centro-meridionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.