GROSSETO – L’MD Circolo Pattinatori Grosseto archivia il campionato di serie B con una sconfitta bugiarda per 7-3 sulla pista del Pumas Viareggio, una delle grandi protagoniste del girone E. I ragazzi di Marco Zanobi, scesi in campo con un organico ridotto all’osso, con appena un paio di cambi a disposizione, hanno disputato comunque una buona partita, anche se i versiliesi hanno dimostrato una maggiore precisione.

“Il risultato finale – commenta il tecnico Marco Zanobi – non dice la verità sull’andamento della gara. I miei ragazzi hanno sbagliato una quindicina di conclusioni, mentre i viareggini, con una serie di ripartenze, sono stati infallibili. Grazie comunque alle parate di Vittoria Masetti siamo riusciti a rimanere in partita fino all’ultimo”.

Il Pumas ha cambiato il volto alla gara nel giro di cinque secondi, al quinto, andando in rete con Remedi e Francesconi. Mattia Giabbani ha consentito, all’8′, all’MD di accorciare le distanze sul 2-1, ma da quel momento la formazione di casa è volata via, chiudendo la prima frazione sul 6-1 e arrivando fino al 7-1 al 10′ della ripresa, prima delle due reti di Giabbani (al 20′) e di Marco Bianchi (al 22′) che hanno reso meno pesante il passivo.

Archivita così una stagione a corrente alternata per la squadra di serie B del Circolo Pattinatori che a causa di assenze e infortuni non è riuscita a cambiare marcia per conquistare un posto nei playoff. La società del presidente Stefano Osti si è comunque messa al lavoro per migliorare il rendimento anche di questa formazione nella prossima stagione.

MD Grosseto: Masetti, Giabbani (2), Cardi, Giusti, Muntean, Bianchi (1), Perfetti. All. Marco Zanobi.