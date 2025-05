GROSSETO – C’è anche il contributo di un maremmano nella festa del Pisa allenato da Filippo Inzaghi, tornato in Serie A dopo 34 anni. Si tratta di Mirko Barbero, match analyst della formazione nerazzurra, al seguito della prima squadra anche ieri, nella trasferta di Bari. Si tratta di una bella soddisfazione professionale per Barbero, che da alcune stagioni fa parte della società nerazzurra.

Dopo una carriera calcistica vissuta in quarta serie, Barbero ha iniziato il percorso da allenatore e match analyst. A Pisa è arrivato nel 2023, dopo alcune esperienze nei settori giovanili, tra cui quella in Australia, nella Juventus Academy Melbourne. Con i nerazzurri, in questa stagione, ha iniziato come allenatore in seconda e match analyst della squadra Primavera, diretta da mister Matteo Innocenti. A dicembre però, è stato promosso in prima squadra a supporto dello staff di Filippo Inzaghi. Nella seconda parte di stagione Barbero ha fornito quindi il suo apporto alla formazione nerazzurra, lanciata all’inseguimento della promozione diretta nella massima serie: un obiettivo centrato con due giornate di anticipo sulla conclusione del campionato.

Mirko resta strettamente legato alla Maremma ed è, calcisticamente parlando, figlio d’arte: il padre Eduardo vanta trascorsi con la maglia del Grosseto a metà anni ’80 e nei primi anni del ’90, mentre attualmente ricopre il ruolo di responsabile della scuola calcio della Nuova Grosseto Barbanella.