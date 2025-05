CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Terre di Canossa Rally” ha scelto la Maremma per la 15esima edizione del prestigioso evento automobilistico, un viaggio di 600 km tra panorami mozzafiato, passi di montagna e borghi storici che regalerà uno spettacolo unico agli appassionati di motori e storia.

Cuore pulsante dell’evento sarà Punta Ala, da dove partiranno le tappe maremmane della gara che porterà i concorrenti, la maggior parte di questi stranieri, a conoscere le bellezze e i sapori dei nostri territori. Prevista una sosta a Grosseto con l’accoglienza preparata dagli studenti dell’Istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena, e il passaggio nelle località di Massa Marittima, Castel del Piano, Manciano, Orbetello e Monte Argentario.

«Il Comune di Castiglione della Pescaia è onorato di ospitare – dichiara la sindaca Elena Nappi -, un evento così prestigioso di auto storiche di alto livello meccanico ed automobilistico. E come prima cittadina sono ancora più orgogliosa che sia stata scelta Punta Ala come protagonista delle quattro giornate di questa gara di regolarità superturistica che farà conoscere luoghi iconici della frazione, come il porto, lo yacht club e la spiaggia, accompagnati da quelli del capoluogo castiglionese quali il lungomare ed il borgo medievale. Grazie a questo evento avremo la possibilità di far conoscere le bellezze dei nostri territori ed apprezzare le eccellenze enogastronomiche della Maremma: una promozione turistica importantissima ed internazionale vista la grande molteplicità di equipaggi presenti, sia italiani che stranieri. Colgo l’occasione per ringraziare l’organizzazione e tutti i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questa quindicesima edizione di Terre di Canossa Rally 2025».

Le date

Venerdì 9 maggio Terre di Canossa transiterà da Marina di Punta Ala. Il passaggio è previsto dalle 8. Anche le vie di Castiglione della Pescaia si animeranno all’arrivo delle affascinanti auto d’epoca che venerdì 9 maggio dalle 17 passeranno da Piazza Garibaldi e sabato 10 maggio dalle 16:15 transiteranno sul Lungomare.

Venerdì 9 maggio Terre di Canossa transiterà anche da Massa Marittima: «Il nostro Comune dà il benvenuto ai concorrenti, la maggior parte di questi stranieri, con l’augurio che possano tornare a conoscere le bellezze e i sapori della nostra realtà. Le vie di Massa Marittima si animeranno all’arrivo delle affascinanti auto d’epoca partecipanti a “Terre di Canossa” 2025. Il passaggio è previsto venerdì 9 maggio dalle 9 in Piazza Garibaldi».

Sabato 10 maggio Terre di Canossa si sposta a Grosseto. Il passaggio delle auto d’epoca è previsto dalle 9:30 in Piazza Dante.

«Abbiamo accolto subito con grande entusiasmo la proposta di ospitare a Grosseto l’evento Terre di Canossa – commenta il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti – a cui invito tutti a partecipare. Sarà un’occasione imperdibile per poter ammirare bellissime auto d’epoca che sosteranno in piazza Dante Alighieri, cuore della nostra città, con una marcia in più: saranno infatti gli studenti dell’istituto enogastronomico a preparare e offrire ai concorrenti un piccolo coffee break. Un’iniziativa che valorizza, dunque, anche i nostri giovani oltre al nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico, nel solco della memoria legata alla figura di Matilde di Canossa, rafforzando il legame tra comunità locali unite da radici comuni. Ringrazio gli organizzatori, le istituzioni coinvolte e tutti coloro che, con passione e impegno, rendono possibile questo straordinario incontro tra tradizione e territorio».

«Come Amministrazione – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – siamo lieti di sostenere questa importante iniziativa, che oltre a unire più territori in un percorso turistico-culturale, è capace di far dialogare storia e contemporaneità. La scelta di Grosseto come tappa di questo prestigioso appuntamento rappresenta un riconoscimento del valore del nostro territorio, oltre che un’opportunità di visibilità turistica, per cui ringraziamo gli organizzatori e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a realizzarlo».

«Terre di Canossa Rally – dichiarano gli organizzatori – deve il suo consolidato successo all’originalità dell’evento. È un Rally di Regolarità Superturistica certamente, con Prove Cronometrate e di Media e classifica, ma soprattutto vuole essere un’esperienza e una scoperta. Lo è stato quando faceva scoprire il mondo e le terre di Matilde di Canossa, regina d’Italia nel XII secolo, lo è stato organizzando tappe e appuntamenti nelle cave di Carrara e nei laboratori artistici di Pietrasanta, lo è stato ancora nelle affascinanti ed esclusive serate sul mare di Forte dei Marmi, solo per citare esempi».

Canossa Events, organizzatore di questo importante evento internazionale, ha realizzato una guida turistica per gli equipaggi partecipanti che contiene la descrizione delle bellezze artistico-paesaggistiche delle località attraversate.

Il percorso

Quest’anno, al 15° appuntamento, tra l’8 e l’11 maggio, Terre di Canossa Rally va alla scoperta delle terre Etrusche, delle antiche terme, della magia di una Toscana sconosciuta dove le strade sembrano essere state create per il piacere della guida. Con base nella raffinata Punta Ala, ciascuna tappa avrà un preciso tema:

– La tappa orientale attraverserà le zone più affascinanti della campagna senese e salirà fino al Monte Amiata.

– Il percorso meridionale toccherà il cuore della selvaggia Maremma, l’Etruria romana e la costa dell’Argentario.

– Infine, la tappa settentrionale seguirà la costa tirrenica, passando per il luogo di nascita del poeta italiano Giosuè Carducci, con visite a rinomate cantine produttrici di vini Supertuscan.

Visto il successo riscontrato nell’edizione dello scorso anno, oltre alle prove cronometrate, si terranno delle stimolanti “speciali di abilità” con classifiche separate. Il tutto con la certezza di una ospitalità degna della miglior tradizione: non solo il lussuoso Hotel Gallia Palace Resort 5* di Punta Ala, ma serate piacevoli e prestigiose e cucina sempre all’altezza dei luoghi, oltre che della tradizione di questo classico evento.

Le auto partecipanti: storiche fino al 2000 e supercar moderne prodotte dal 2001 in poi.

Canossa

«Canossa nasce nel 2011 nel cuore della “Motor Valley”. Non sorprende quindi che l’attività si sia sviluppata principalmente nel mondo dei motori. Oggi l’azienda conta oltre 60 dipendenti e 300 collaboratori ed è attiva in Europa, Nord America e Medio Oriente – spiegano gli organizzatori -. La nostra divisione Corporate Brand Experiences è dedicata alla creazione di eventi straordinari per i nostri clienti aziendali, principalmente ma non esclusivamente nel settore automobilistico. La nostra divisione Drive Experiences progetta e realizza gare, rally, tour e attività di guida in generale, per due e quattro ruote, che combinano la passione per i motori con una ospitalità ai massimi livelli e con un servizio impeccabile. La nostra divisione Lifestyle Experiences realizza eventi sofisticati per aziende e privati alla ricerca di emozioni indimenticabili».

«Cavallino, Inc. pubblica l’omonima rivista e organizza il famoso Concorso d’Eleganza. Fondata nel 1978, fa parte del gruppo dal 2020 e ha sede a Palm Beach, Florida. La sede principale è a “Casa Canossa” sulle colline di Quattro Castella. L’azienda è presente con uffici o società controllate anche a Milano, Lione, Dubai, Miami, Palm Beach, New York e Monterey.Tutto lo staff Canossa si impegna a rendere l’ambiente di lavoro il più possibile efficiente, diversificato, culturalmente ricco, piacevole e sostenibile. Come parte dell’impegno verso la sostenibilità, l’azienda è certificata Iso 14001».

«Presenting Sponsor per l’edizione 2025 di Terre di Canossa, Rm Sotheby’s è la più grande casa d’aste al mondo specializzata in auto da collezione per volume di vendite – concludono gli organizzatori -. Con oltre 45 anni di esperienza comprovata nel settore, l’azienda offre una gamma integrata di servizi che spazia dalle aste, sia dal vivo che online, alle vendite private, fino alla pianificazione patrimoniale e ai servizi finanziari. Il tutto supportato da un team di esperti Car Specialists e da una presenza internazionale capillare. Un mix vincente che garantisce un livello senza pari nel mercato globale delle auto da collezione. Ad oggi, RM Sotheby’s detiene il merito di aver venduto sei delle dieci automobili più costose mai battute all’asta».