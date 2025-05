FOLLONICA – Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato, rivolte ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

“Il bando – dicono dal Comune – prevede l’assegnazione di agevolazioni sotto forma di rimborsi tariffari rivolti ai nuclei familiari residenti nel comune di Follonica che, alla data di presentazione della domanda, possiedono specifici requisiti di natura socio-economica. Le persone in possesso dei requisiti necessari possono presentare domanda per ottenere il Bonus Sociale Idrico Integrativo fino al 9 giugno 2025”.

È possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. Il bando è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Follonica al link: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Bando-a-carattere-sociale-per-le-utenze-deboli-del-servizio-idrico-integrato-Anno-2025.

Le domande di partecipazione al presente bando, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000, accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore e da tutta la documentazione richiesta, dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e disponibili presso l’ufficio Politiche Abitative Via Roma 47 , chiamando al numero 0566/59014 e scaricabili dal sito web Istituzionale del Comune di Follonica www.follonica.gr.it alla Sezione Uffici ” Socio – Educativi”.

La domanda, con la relativa documentazione allegata, potrà essere inviata tramite Pec Posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 9 giugno 2025.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Caturelli Alberto, telefono: 0566 – 59014, Mail: [email protected].