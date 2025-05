CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Larga vittoria per la squadra di serie B della Blue Factor: al Casa Mora nell’ultima giornata, il Castiglione di Federico Paghi regola il Super Glanz Prato per 14-5. Primo tempo più combattuto chiuso avanti dai biancocelesti per 4-1. Nella ripresa gli altri gol: Matteo Faelli firma ben 7 reti, tripletta per Filippo Agresti e doppiette per Brando Santoni e Francesco Cornacchini. Bomber Faelli (nelle foto della finale di Coppa Italia vinta contro il Trissino) ha chiuso la stagione regolare a quota 42 gol, al primo posto della speciale classifica della “stecca d’oro”, davanti a Massimo Tataranni del Vercelli a 38 gol, con le stesse partite giocate, 13. Il Casa Mora ospiterà a metà maggio le finali di categoria per la promozione in serie A2.

L’Under 15 vince anche il ritorno del playoff per il primo posto contro l’Spv Viareggio per 10-3: 5 reti per Diego Bracali, doppietta per Thomas Nucci, e reti per Filippo Giabbani, Lorenzo Turbanti e Lorenzo Cornacchini. A giugno, al Casa Mora, le finali per la conquista dello scudetto di categoria.

Serie B

Blue Factor Castiglione-Super Glanz Prato 14-5

BLUE FATCOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shareef); Roman Matteucci, Brando Santoni, Filippo Agresti, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Tommaso Bracali, Francesco Cornacchini. All. Federico Paghi.

SUPER GLANZ PRATO: Lapo Barsi; Federico Barbani, Fabio De Martino, Jonathan Canneti, Paolo Salvadori, Juri Colzi, Samuele Targetti. All. Mirko Masala.

ARBITRO: Mario Trevisan di Viareggio.

RETI: pt (4-1) 5’02 Santoni (C), 10’42 e 11’31 Faelli (C), 18’05 Targetti (P), 19’34 Agresti (C), 24’55 pp Targetti (P); st 2’09 Faelli (C), 3’16 e 3’24 F.Cornacchini (C), 7’14 Barbani (P), 7’40, 9’51 e 10’01 Faelli (C), 10’24 Agresti (C), 16’53 Faelli (C), 18’20 rig. Targetti (P), 19’23 pp Barbani (P), 20’12 Santoni (C), 20’21 Agresti (C).

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2 – 9-5

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7 – 4-1

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2 – 4-4

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 13-3 – 4-13

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4 – 6-3

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11 – 6-10

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4 – 1-6

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11 – 4-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3 – 9-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1 – 3-5

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3 – 3-6

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8 – 4-18

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7 – 4-8

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 6-5 – 3-4

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3 – 9-10

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi 4-15 – 1-5

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-2 – 6-8

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio 6-3 – 7-5

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato 18-1 – 19-4

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11 – 6-6

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-2 – 9-6

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi 3-6

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio 4-4

Spv Viareggio-Cp Grosseto 5-6 – 5-8

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio 11-0 – 6-3

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione 3-18 – 5-14

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-7 – 7-8

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio 6-7 – 3-7

Classifica

Forte dei Marmi 37 punti; Pumas Viareggio 33; Hc Castiglione 32; Rotellistica Camaiore 21; Cp Grosseto 16; Cgc Viareggio 11; Spv Viareggio 8; Prato 5

Under 15

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 10-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, Michele De Salvatore; Filippo Giabbani, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Thomas Nucci, Diego Bracali, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Federico Paghi.

SPV VIAREGGIO: Nicola Mutti, Ryan Cinquini; Federico Paolinelli, Gregorio Tonelli, Martina Cupido, Enea Sbrana, Gianluca Squeo, Loreno Giorgio Triglia, Matteo Galimberti, Tommaso Barsacchi. All. Massimo Mori.

ARBITRO: Flavio Del Viva di Follonica.

RETI: pt (5-1) 1’14 Bracali (C), 1’36 Giabbani (C), 2’29 e 8’08 Bracali (C), 16’02 Tonelli (V), 19’42 Bracali (C); st 0’37” Bracali (C), 1’55 Nucci (C), 4’15 Turbanti (C), 6’44 Nucci (C), 13’00 L.Cornacchini (C), 18’43 Squeo (V).

Classifica finale

Hc Castiglione 36 punti; Spv Viareggio 30; Sarzana 18; Cp Grosseto 15; Rotellistica Camaiore 12; Cgc Viareggio 10; Follonica 7

Playoff lunedì 17 marzo semifinale 1-4 posto

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 2-10

Playoff sabato 5 aprile

Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto 12-1

Playoff sabato andata 12 aprile, ritorno 3 maggio 1-2 posto

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-7

Playoff sabato 3 maggio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 10-2