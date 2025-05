GROSSETO – Grinta e crescita avanti tutta per i giovanissimi del Grosseto Rugby Club. Continua per il meglio la partecipazione degli Under 14 Matteo Madeddu, Christian Rossi e Orlando Pellegrini nelle fila della Tirreno Rugby Club 2 con la conquista del quinto posto alla quinta edizione del Torneo Omino di Ferro di Cecina; ancora meglio per la Tirreno Rugby Club 1, che si è classificata prima.

I ragazzi dell’Under 12 guidati da Oscar Chechi si sono uniti alla Golfo Rugby dell’educatore Francesco Sergibed e al Rosignano degli educatori Marco Cheli ed Alberto Frassinetti: tutti insieme hanno partecipato alla festa “ovale” del Rugby Scintilla Pisa, vincendo due partire su cinque. Bella prestazione di Marco, Noa, Alice, Matteo, Teseo, Francesco, Elia, Matthias, Valerio, Teresa, Ilyas, Ernesto, Christian, Eracle, Guido e Antonio.

A Firenze, straordinaria domenica alla terza edizione del Trofeo Old Firenze Rugby 1931 – Memorial Leonardo Scarpellini per la coach e giocatrice della sezione femminile del Grosseto Valeria Comandi, “in prestito” al team amico dei Tassi Alcolici. Unica donna fra le otto squadre “old” partecipanti alla manifestazione, la grossetana ha giocato a testa alta e muscoli tesi come mediano nei match contro l’Arf Firenze, i Ribolliti Firenze e e l’esordiente Squadra 17 selezione toscana dei Vigili del Fuoco, col risultato di una gara vinta, una pareggiata ed una persa, ma soprattutto tanto divertimento e agonismo. Valeria ha regolarmente vestito la divisa neroverdi dei Tassi, sfoggiando però una calza rossa ed una bianca e soprattutto un pantaloncino rosso per distinguerla dagli uomini, come segno per gli avversari di effettuare su di lei placcaggi meno impattanti.