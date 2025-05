GROSSETO – Alice Grosseto OdV, associazione per la lotta all’ictus cerebrale, aderendo alla “Settimana della Salute” organizzata dal Comune di Grosseto dal 6 al 9 maggio 2025, parteciperà alla “Piazza della Salute” martedì 6 maggio con una propria postazione in piazza Dante.

Anche in questa occasione l’associazione si prefigge di sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione dell’ictus cerebrale ed in particolare dei principali fattori di rischio quali Ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia, fibrillazione atriale, obesità e fumo di sigarette.

L’ictus cerebrale infatti rappresenta in Italia la terza causa di morte e la prima causa di invalidità permanente. Durante la giornata dalle ore 10 alle ore 17 sarà possibile, a chi ne farà richiesta, compilare il test per il rischio cardio-cerebro-vascolare, effettuare la misurazione della pressione arteriosa ed eventualmente effettuare, in collaborazione con la Croce rossa italiana, l’ecocolor-doppler dei vasi del collo presso la sede di via Mazzini.