CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una Blue Factor cinica e determinata torna dal pala Tenda di Matera con una vittoria pesantissima, nell’andata della semifinale play off: finisce 4-2 contro la Newco con la doppietta di Buralli e le parate determinanti di Saitta. Match come sempre insidioso per il Castiglione nella Città dei Sassi, anche se dopo la scoppola rimediata nella prima gara di Coppa Italia i biancocelesti di Massimo Bracali hanno sempre avuto la meglio sul quintetto di Valerio Antezza. Inizio di studio poi Ferrara abbatte Lasorsa in area: Buralli insacca il rigore alle spalle di El Haouzi, 1-0. Dopo 5′ Piozzini aggancia Lasorsa e si becca il blu. Buralli spara fuori la punizione di prima. In power play però, il “Bura” si rifà con la bomba dalla distanza sotto la traversa per il 2-0, che manderà le squadre al riposo. Nella ripresa il Matera tenta il recupero e ci riesce. Maldini aggancia Piozzini prendendosi il blu. Torres manda sul palo la punizione.

Finito il power play Piozzini in mischia segna, ma il gol è contestato a lungo da Saitta, con la pallina che secondo il portiere non era entrata, 2-1. Poi sul tiro dalla lunga distanza di Torres, la respinta corta finisce sulla stecca ancora di Piozzini che mette dentro il 2-2. La gara rimane viva, con il pubblico di casa che cerca di spingere i suoi. Su uno scontro nell’angolo, Piozzini e Maldini si beccano un cartellino blu. Il Castiglione così ritorna in vantaggio. Buralli spinge il contropiede da destra e offre al centro per Guarguaglini: il tiro a botta sicura è respinto dal portiere, ma Lasorsa si avventa come un falco sulla pallina e con un gioco di stecca sotto le gambe infila il 3-2. Il Matera si butta all’attacco e ha l’occasione per pareggiare sul 10° fallo maremmano. Saitta è strepitoso e ferma Piozzini, blindando la sua porta. Stessa cosa fa El Haouzi sul decimo fallo materano, fermando il tiro di Lasorsa. Il Castiglione però segna ancora: dalla distanza il tiro vincente è di Cabella per il 4-2. Nell’ultima azione proprio Cabella ferma in area con il ginocchio a terra provocando il rigore: Saitta para il tiro di Santeramo sulla sirena. Sabato al Casa Mora la gara di ritorno.

NEWCO ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, (Simone Pigato); Luca Santeramo, Conrado Piozzini Pereyra, Simone Rondinone, Matteo Matera, Augustin Fernando Torres Olivares, Emanuele Gaudiano, Michele Ferrara, Francesco Donato Domenico Monticelli. All. Valerio Antezza.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Francesco De Palma di Giovinazzo e Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (0-2) 14’20 rig. e 19’53 Buralli (C); st 4’54 e 6’10 Piozzini (M), 15’22 Lasorsa (C), 19’21 Cabella (C).

Playoff promozione

Semifinali gare di andata e ritorno 3/4 maggio e 10 maggio

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione 2-4

Rotellistica Camaiore-Pumas Ancora Viareggio