BAGNO DI GAVORRANO – Domenica 4 maggio la comunità di Bagno di Gavorrano ha celebrato con emozione e partecipazione l’inaugurazione della “nuova” Casa del Popolo Arnaldo Senesi, uno dei luoghi simbolo della storia sociale e politica del paese. Dopo un importante intervento di ristrutturazione e rigenerazione urbana e culturale, la struttura è tornata ad aprire le porte, pronta ad accogliere nuove attività, progetti e occasioni di incontro.

Un progetto nato dalla collaborazione

L’intervento è stato reso possibile grazie al bando Rigenerazione delle Comunità, promosso dal GAL F.A.R. Maremma nell’ambito dei fondi europei del PSR 2014-2022. Capofila del progetto è stato il Comune di Gavorrano, affiancato da una rete di partner composta dal Circolo Arci Inprogress, dalla Federazione Italiana della Caccia, dall’Associazione La Quercia, da Auser e dalla proprietà dell’immobile.

Il progetto, significativamente intitolato “Dagli spazi alle persone”, ha avuto come obiettivo non solo la riqualificazione fisica della struttura, ma anche e soprattutto la sua rigenerazione sociale: restituire alla Casa del Popolo la sua funzione storica di centro pulsante della vita comunitaria, punto di riferimento per cittadini, famiglie, bambini e associazioni.

Gli interventi realizzati

I lavori hanno interessato vari aspetti dell’edificio: consolidamento strutturale, rifacimento degli impianti elettrici, installazione del sistema di climatizzazione, recupero delle terrazze, messa in sicurezza degli spazi interni. Oltre a questo, sono stati creati nuovi ambienti e servizi, tra cui:

“L’Arcipiccola” , una biblioteca per bambini inaugurata lo scorso dicembre;

un archivio storico riordinato in collaborazione con l’ ISGREC e una mostra permanente che ripercorre la storia della Casa del Popolo;

una nuova cartellonistica e un manifesto d’intenti posto all’ingresso, che racconta la visione futura della struttura.

Un luogo con memoria: tre donne da ricordare

Durante l’inaugurazione sono stati intitolati tre spazi a figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia del circolo: la cucina a Iris Totti, l’archivio a Franca Magnani, e la sala riunioni/biblioteca a Silvia Rossetti. Un gesto simbolico ma profondo, che riconosce il ruolo centrale delle donne nella costruzione della comunità.

Una giornata di festa e riflessione

La giornata ha visto una partecipazione calorosa e trasversale, con momenti conviviali, come il pranzo sociale a base di cacciucco e impepata di cozze, e riflessioni più istituzionali. Numerosi gli ospiti e le autorità intervenute: Alessandro Fabbrizzi, presidente di Arcinprogress; Stefania Ulivieri, sindaca di Gavorrano e capofila dell’iniziativa; Massimo Alessandri, presidente dell’Associazione La Quercia, tra i principali sostenitori economici della ristrutturazione; Lio Scheggi, presidente dell’ISGREC, che ha curato l’allestimento della mostra e la riorganizzazione dell’archivio storico; Francesco Rustici, responsabile della Federazione Italiana della Caccia, da sempre legata alla Casa del Popolo; Marcello Giuntini, presidente del GAL F.A.R. Maremma, che ha finanziato il progetto con fondi europei; Leonardo Marras, assessore regionale; Marco Simiani, deputato alla Camera, che hanno entrambi sottolineato il valore simbolico, culturale e politico di questo intervento di rigenerazione.

Tutti gli interventi hanno ribadito un concetto chiave: la Casa del Popolo non è semplicemente un edificio ristrutturato, ma un luogo che torna a vivere come punto d’incontro, confronto e crescita collettiva. La vera sfida, ora, è dare continuità a questo slancio: farla diventare un laboratorio aperto di cultura, partecipazione e solidarietà.

Una comunità che riparte da sé

La rigenerazione della Casa del Popolo non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. Come ha dichiarato uno dei promotori del progetto, “non è solo una ristrutturazione fisica, ma una rigenerazione sociale“. E se oggi la struttura è più sicura, funzionale e accogliente, è perché è tornata a essere ciò per cui è nata: un luogo di incontro, cultura, solidarietà e partecipazione attiva.

Il successo dell’intervento è frutto di una rete solida tra istituzioni, associazioni e cittadini, che ha saputo trasformare un’opportunità in un’esperienza collettiva di costruzione del bene comune. Ora la sfida è mantenerla viva, aprendola a nuove idee, progetti e generazioni.

Un luogo che appartiene a tutti, e in cui tutti sono chiamati a lasciare il proprio segno.