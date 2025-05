GROSSETO – Finisce con un 1-1 in pieno recupero la speranza playoff del Grosseto, fermato dal Siena nell’ultima di campionato. (foto di Paolo Orlando), complice la mancata sconfitta dell’altra contendente Orvietana. Niente postseason quindi a raddrizzare un’annata di alti e bassi per la compagine di Consonni, che pure ha profuso impegno e voglia di vincere fino alla fine.

Inizio non sfavillante, ma sono i padroni di casa a farsi vedere di più in zona d’attacco. Al 22′ tentativo di Guerrini sulla fascia, senza buon esito. Suggerimento di Benucci a cercare Riccobono sulla sinistra, ma il suo cross non è irresistibile. Il risultato si sblocca al 41′ col vantaggio del Grosseto con schema su calcio d’angolo, con Dierna che insacca la sfera praticamente indisturbato, facendo impazzire i tifosi di casa.

Nella ripresa i biancorossi continuano a spingere e a minacciare l’area ovale soprattutto da palle ferme. Al 14′ una punizione degli unionisti finisce in rete, ma viene annullata. Al 39′ mancato raddoppio di Benucci, a tu per tu con Giusti. Il Siena spinge e nel recupero conquista due calci d’angolo: inutile il primo, decisivo il secondo, almeno ad evitare la sconfitta, perchè dopo una mischia in area arriva il pareggio di Semprini, subentrato ad un compagno. Neanche un minuto e Giannetti sfiora il colpaccio, evitando la beffa agli unionisti. E’ praticamente l’ultima azione di un finale amarissimo e che alla fine non accontenta nessuna delle due contendenti.

guarda tutte le foto 38



Grifone, pareggio amaro col Siena nell’ultima di campionato

GROSSETO: Raffaelli, Chrysovergis, Addiego Mobilio, Riccobono, Dierna, Bolcano, Caponi, Benucci, Sacchini, Possenti, Guerrini. A disposizione: Piersanti, Sabattini, Nunziati, Cela, Shenaj, Sane, Senigagliesi, Gnazale, Di Meglio. All. Consonni.

SIENA: Giusti, Achy, Biancon, Candido, Bianchi, Giannetti, Boccardi, Di Paola, Mastelli, Suplja, Morosi. A disposizione: Stacchiotti, Lollo, Hague, Di Gianni, Pescecani, Marini, Semprini, Ruggiero, Neri. All. Voria

ARBITRO: Branzoni di Mestre; assistenti Fiordi di Gubbio e Mateozzi di Arezzo.

MARCATORI: 41′ Dierna, 48′ st Semprini.

NOTE: