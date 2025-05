BAGNO DI GAVORRANO – Termina sullo 0-2 la gara tra Follonica Gavorrano e Seravezza Pozzi, con i biancorossoblù che andranno così a giocarsi la salvezza nella sfida contro lo Sporting Club Trestina.

La prima frazione termina sullo 0-0, nonostante le occasioni per le due squadre non manchino. Dopo qualche minuto di studio è Greco a cercare la prima conclusione verso la porta dalla distanza, il centrocampista del Seravezza all’8′ non trova lo specchio.

Tentativo di testa di Turini al 19′, con la sfera deviata in angolo. Un minuto più tardi Gianneschi dalla destra la mette dentro per Pino, anticipato per un soffio dal portiere ospite.

Al 22′ grande parata di Antonini, che nega il gol con un tuffo a salvare la porta dopo il colpo di testa a botta sicura di Benedetti, palla in corner.

Al 38′ la conclusione da fuori è di Mosti, la sfera termina in calcio d’angolo dopo una deviazione della difesa.

Al 43′ palo clamoroso di Bramante, che arriva al tiro su un velocissimo contropiede condotto da Zona. Sul corner successivo Pignat spizza di testa ma non trova la porta.

Il primo tempo si chiude così in parità dopo i due minuti di recupero concessi dall’arbitro.

Al 10′ Lo Sicco recupera palla a centrocampo, avanza e conclude, la sfera termina fuori. Sul tiro il capitano biancorossoblù si fa anche male ed è costretto al cambio con Marino.

Palla messa in mezzo da Lepri al quarto d’ora, intercettata di testa da Scartoni, ma termina la sua corsa in rete per il vantaggio del Seravezza.

Al 27′ il Seravezza trova anche il raddoppio, con Benedetti che riceve palla in posizione defilata e batte Antonini, trovando il raddoppio.

Al 34′ Bramante tenta la scossa con un bel tiro da fuori, la palla sfiora l’incrocio.

Due minuti dopo Zona penetra in area e viene steso, ma per l’arbitro è punizione dal limite. Calcia Bramante ma colpisce la barriera.

Al 43′ Raineri impegna Antonini in tuffo, palla in corner. L’ultima emozione è la conclusione di Giustarini al 47, con la palla a lato di un soffio.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Gianneschi (29′ st Tatti), Pignat, Brunetti (29′ st Kondaj), Matteucci, Pino (24′ st Giustarini), Scartoni (42′ st Masini), Lo Sicco (11′ st Marino), Zona, Bramante, Arrighini. A disposizione: Romano, Morelli, Souare, Scartabelli. All. Callai.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Mosti, Paolieri, Greco (29′ st Sforzi), Lepri (36′ st Raineri), Benedetti, Bellini (41′ st Cesari), Turini, Accorsini (19′ st Coly), Sansone, Stabile (28′ st Bocci). A disposizione: Borghini, Bedini, Bartolini, Sava. All. Brando.

ARBITRO: Macrina di Reggio Calabria. Ass.ti: Neroni di Ciampino, Venturini di Ostia Lido.

MARCATORI: 16′ st Autogol Scartoni, 27′ st Benedetti.

NOTE: ammoniti Pignat, Matteucci, Marino, Bramante, Turini, Tatti. Recuperi 2+5.