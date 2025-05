MARINA DI GROSSETO – Un violento incidente si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, intorno alle 4:30, all’incrocio tra via XXIV Maggio e via Giusti. Un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, è sbandata andando a colpire con forza il muro perimetrale di un edificio e distruggendo una panchina collocata sul marciapiede.

Al momento dell’impatto, secondo quanto emerso, a bordo del mezzo non era presente nessuno: l’auto è stata infatti abbandonata sul posto subito dopo l’incidente. Non risultano feriti, ma i danni materiali sono significativi.

Sul posto sono intervenute in seguito le forze dell’ordine. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Municipale di Grosseto, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire al conducente del veicolo.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Le indagini sono in corso.