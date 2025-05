GROSSETO – La 2° edizione della “Settimana della salute” promossa dal Comune di Grosseto (6-9 maggio) si conferma come «iniziativa importantissima per la salute della nostra comunità. Alleate le più importanti associazioni del territorio nella erogazione di screening di prevenzione e nell’importante diffusione della cultura della prevenzione» afferma la Lilt.

La Lilt Aps-Ets di Grosseto partecipa in partenariato con la Misericordia di Grosseto, che metterà a disposizione insieme ai suoi volontari anche tre ambulatori mobili attrezzati per i controlli. In questo importante evento, Lilt Grosseto e Misericordia Grosseto rinnovano l’impegno per la solidarietà, con la insostituibile competenza di personale volontario medico e civile. Nei quattro giorni di partecipazione si alterneranno medici e professionisti che realizzeranno screening e consulenze.

Saranno svolti esami e visite dai seguenti Medici e professionisti sanitari volontari:

• martedì 6 (orario10-12,30): dr. Paolini urologo Lilt Grosseto; dr.ssa Del Duchetto biologa nutrizionista Lilt Grosseto; dr. Mazzone dermatologo Lilt Grosseto; dr. Lenzi pediatra

• martedì 6 (orario 15-17,30): dr. Mantovani proctologo Lilt Grosseto; dr.ssa Conti pediatra; screening ECG

• mercoledì 7 (orario 10-12,30): dr. Benassi otorinolaringoiatra Lilt Grosseto; Prelievi ematici in collaborazione con Istituto Senese; screening ECG

• mercoledì 7 (orario 15-17,30): dr. Groccia neurologo Ecocolordoppler dei Vasi del collo; Test dell’udito in collaborazione con gli audiometristi di Askoltaora

• giovedì 8 (orario 10-12,30): dr. Pizzuti urologo Lilt Grosseto; dr. Mantovani proctologo Lilt Grosseto; Prelievi ematici in collaborazione con Istituto Senese; Test dell’udito in collaborazione con gli audiometristi di Askoltaora

• giovedì 8 (orario 15-17,30): dr. Benassi otorinolaringoiatra Lilt Grosseto; dr. Groccia neurologo Ecocolordoppler dei Vasi del collo; Screening oftalmico e Oculista promosso da UICI e IAPB

• venerdì 9 (orario 10-12,30): dr. Benassi otorinolaringoiatra Lilt Grosseto; dr. Angelucci chirurgo odontoiatra Lilt Grosseto; dott. Cresti cardiologo, dott.Chelli anestesista

Saranno presenti, inoltre, volontari che forniranno informazioni e materiale illustrativo relativi alle numerose attività di prevenzione oncologica effettuate presso gli ambulatori della sede Lilt Grosseto (via De Amicis n. 1 Grosseto – 0564 453261) ed i servizi offerti dalla Misericordia di Grosseto (via degli Apostoli n. 1/3 Grosseto – 0564 29568)

Le visite e le consulenze possono essere prenotate in anticipo al numero 3421991257 oppure presentandosi direttamente in piazza Dante.