GROSSETO – Penultimo turno per la seconda fase del campionato di Terza Divisione di Grosseto, ma, a 50 minuti dal termine è ancora tutto apertissimo per la lotta alle prime due posizioni che garantiscono automaticamente la semifinale. Controsorpasso al vertice della classifica del Vets Futsal sull’Endurance Team (che riposava), con Barone e compagni che risolvono con un tennistico 6 a 3 il difficile impegno contro il Montalcino: è la coppia Oneto-Ciricillo a fare la differenza. Nell’ultima gara il team di Meattini si giocherà l’accesso diretto alle semifinali nello scontro diretto con l’Angolo Pratiche, che regola 10 a 6 il Ristorante Celeste. La squadra di Di Meo parte bene con le iniziative di Del Canto, poi il duo Niccolaini-Ferro sistema le cose per la compagine di Coen. In grande ascesa le quotazioni del Lavorazione Marmi Follonica, con i poker di Fommei e Carotenuto che griffano il 12 a 3 sul Sant’Anna, mentre la coppia Celentano-Tony Corridori regala al Baraonda un convincente 6 a 2 sull’Ac Campetto, frenato in questo rush finale dalle assenze. Infine, ci ha preso gusto il Poggione, che inanella il secondo successo consecutivo con il 7 a 3 sul Podere Curtatone (tris di Scadà, doppiette per Piccolomo e Gori), riaccendendo così la lotta per l’accesso ai playoff.

Disputate in settimana anche alcune gare per la coppa di Grosseto, con il programma dei quarti di finale del tabellone Professionisti che si è concluso. Prova maiuscola per l’Immobiliare Rossi che elimina i campioni in carica dell’Atletico Barbiere con un netto 6 a 1 che mette in risalto le doti realizzative di Cheli, man of the match con il suo poker. Stesso risultato quello con cui gli Sbronzi di Riace piegano lo Sciangai, con la doppietta di Klevis Smajli a spianare la strada verso la semifinale. Infine, vittoria a tavolino per il Barbagianni Carrozzeria Tirrena contro il Foot Jolly. Questo il programma delle semifinali: Immobiliare Rossi-Sbronzi di Riace, Bivio di Ravi-Barbagianni Carrozzeria Tirrena.

Non ancora completo il tabellone Dilettanti, ma, nelle gare disputate, spicca la vittoria per 11 a 4 per il team follonichese dell’Fc Abitando sul Ristorante Celeste (Nanni 2), grazie a un super Biagini (poker per lui) supportato da Rinaldini, Alfano e Tosoni. Il duo Angelino-Calzolani, invece, permette al Car Center di chiudere 8 a 5 la pratica Baraonda, mentre i Rigattieri faticano molto contro un Podere Curtatone determinato e ben messo in campo: alla distanza, però viene fuori la qualità del team di Fallani con il decisivo gol di Vichi che vale il 4 a 3 finale.