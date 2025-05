FOLLONICA – “Ci sono ancora circa 1080 persone senza medico di famiglia a Follonica, 3000 nel comprensorio delle Colline Metallifere. È una situazione pesante, che colpisce soprattutto anziani, famiglie con bambini, chi ha malattie croniche”. A denunciare la situazione, dopo le varie segnalazioni di Spi-Cgil, è ora il Pd follonichese.

“Cittadini e cittadine che si trovano costretti a rincorrere ricette, visite e risposte in un sistema sempre più in affanno. Una situazione che rischia di diventare strutturale se non affrontata con determinazione – proseguono dal Pd -. Sappiamo che la carenza di medici riguarda molti territori. In tutta Italia mancano 5500 medici di base e sono attualmente scoperti 4 milioni di cittadini. È a rischio la tutela del diritto fondamentale alla salute”.

“Qualche mese fa, solo a Follonica, i cittadini senza medico erano quasi 4000 – va vanti il Pd -. Era quindi partito il progetto Apo (Assistenza primaria ottimizzata), coordinato dalla dottoressa Bondi: alcuni medici di famiglia, pur avendo già superato i massimali previsti, avevano dato disponibilità a effettuare ore aggiuntive presso la Casa della Salute di Follonica. Il progetto ha dato grande sollievo, fino all’arrivo di due nuovi medici in città. L’emergenza però non è finita! Ad oggi il progetto Apo prevede tre ore settimanali. Che non possono bastare per 1080 cittadini follonichesi. Considerando anche che nei comuni limitrofi non c’è un progetto simile”.

“Chiediamo alla Asl Sud Est di fare un passo in più: come misura a breve termine, valorizzare le disponibilità fornite dai medici del progetto Apo e aumentare le ore a disposizione dei cittadini scoperti – conclude il Partito democratico -. Ma per soluzioni più strutturali, è necessario che il Governo cambi direzione. I soldi per la sanità vengono da Roma e avere un esecutivo nazionale che indebolisce, sistematicamente, la sanità pubblica a favore di quella privata non è oltremodo accettabile. La salute non può aspettare. È il momento di agire, insieme. Noi ci siamo”.