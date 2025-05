GROSSETO – Questo fine settimana in Maremma si preannuncia con un sabato stabile e soleggiato, seguito da una domenica che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di piogge e temporali in serata.

Sabato 3 maggio: sole e temperature gradevoli

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la provincia di Grosseto. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 21-23°C, mentre le minime saranno comprese tra 12 e 14°C. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali, con qualche rinforzo sulla costa e sui rilievi.

Nord della provincia (Follonica, Massa Marittima): cieli sereni e temperature massime intorno ai 21°C

Centro (Grosseto capoluogo): giornata soleggiata con massime sui 22°C

Zona dell’Amiata: tempo stabile e soleggiato, con temperature massime intorno ai 18°C

Sud della provincia (Orbetello, Monte Argentario): cieli sereni e temperature massime sui 22°C

Domenica 4 maggio: peggioramento in serata

Domenica inizierà con cieli poco nuvolosi, ma nel corso della giornata è previsto un aumento della nuvolosità, con piogge deboli a partire dal pomeriggio e temporali in serata. Le temperature massime saranno in lieve calo, attestandosi intorno ai 20-21°C, mentre le minime saranno stabili o in lieve aumento. I venti saranno moderati dai quadranti sud-occidentali, con raffiche fino a 50-70 km/h sulle zone appenniniche e sottovento.

Nord della provincia (Follonica, Massa Marittima): cieli poco nuvolosi al mattino, con piogge deboli nel pomeriggio e temporali in serata; temperature massime intorno ai 20°C

Centro (Grosseto capoluogo): giornata variabile con piogge deboli nel pomeriggio e temporali in serata; massime sui 21°C

Zona dell’Amiata: cieli nuvolosi con piogge deboli nel pomeriggio e temporali in serata; temperature massime intorno ai 17°C

Sud della provincia (Orbetello, Monte Argentario): cieli poco nuvolosi al mattino, con piogge deboli nel pomeriggio e temporali in serata; temperature massime sui 21°C

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo