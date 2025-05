MONTEROTONDO MARITTIMO – Non capita tutti i giorni di imbattersi in un serpente così grande in un territorio in cui si trovano perlopiù frustoni e vipere. La segnalazione arriva dal Comune di Monterotondo Marittimo e il serpente, intravisto vicino al bosco, è un pitone albino.

“Chiunque dovesse avvistarlo – si legge nell’avviso del Comune – è pregato di contattare i Carabinieri forestali al seguente numero: 0566 916635”.

Non è una specie velenosa, ma è comunque uno dei serpenti più imponenti al mondo e può raggiungere anche i nove metri di lunghezza. Come si può vedere dalla foto, è bianco e caratterizzato da macchie gialle lungo tutto il corpo.

Che cos’è un pitone albino?

Il pitone albino è una variante del pitone reale o del pitone delle rocce, caratterizzata dalla mancanza di pigmentazione scura dovuta a una mutazione genetica. Questo lo rende facilmente riconoscibile per il suo colore chiaro, tendente al bianco o al giallo, e per gli occhi rossastri.

Originario dell’Africa o del Sud-est asiatico, a seconda della specie, il pitone può raggiungere dimensioni considerevoli, superando anche i tre metri di lunghezza.

È pericoloso?

In linea generale, i pitoni non sono considerati pericolosi per l’uomo. Non sono velenosi e si nutrono prevalentemente di piccoli animali, che soffocano tramite costrizione. Tuttavia, un esemplare di grandi dimensioni può rappresentare un rischio per animali domestici o, in rari casi, per le persone, specialmente se impaurito o se si sente minacciato.

Secondo gli esperti, l’esemplare avvistato potrebbe essere fuggito da una teca privata o abbandonato irresponsabilmente. Il clima mite della zona potrebbe avergli consentito di sopravvivere all’aperto, anche se il suo habitat naturale è ben diverso da quello maremmano.

Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a non allarmarsi, ma a segnalare ogni avvistamento con tempestività e precisione.