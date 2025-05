GROSSETO – Ultimi novanta minuti per l’avventura di campionato del Grifone, che ospiterà nel suo Carlo Zecchini la rivale storica e diretta avversaria di classifica Siena (foto d’archivio di Paolo Orlando). Una gara in cui giocarsi letteralmente una stagione con l’obiettivo di saltare sull’ultimo treno per i playoff, a patto di vincere e sfruttare un eventuale ko dell’Orvietana, attualmente quinta e impegnata sul campo del Trestina, quest’ultimo in lotta per la salvezza diretta. Una partita in cui dover riecheggiare il più possibile le glorie dell’andata, archiviata con lo 0-1 griffato Marzierli ma arricchita da una voglia di vincere, una grinta e una solidità di gruppo che portarono a otto le vittorie consecutive degli unionisti.

Assenti per squalifica proprio bomber Marzierli, che dovrà stare lontano dai campi da gioco per tre gare effettive “per aver colpito un giocatore avversario con un pugno”, ma assenti anche Macchi e Sabelli per recidiva in ammonizione.

Convocati Masseòlucci, Piersanti, Raffaelli, Bolcano, Chrysovergis, Corallini, Dierna, Guerrini, Nunziati, Possenti, Caponi, Cela Di Meglio, Gnazale, Sabattini, Sacchini, Shenaj, Addiego Mobilio, Benucci, Riccobono, Sane e Senigagliesi.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 allo stadio Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 34esima giornata del girone E:

Fezzanese-Ghiviborgo (Chirnoaga, Tivoli)

Figline-Livorno (Polizzotto, Palermo)

Follonica Gavorrano-Seravezza (Macrina, Reggio Calabria)

Fulgens Foligno-Poggibonsi S.R.L. (D’Andria, Nocera Inferiore)

Ostia Mare-Aquila Montevarchi (Zito, Rossano)

San Donato Tavarnelle-Flaminia Civitacastellana (Teghille, Collegno)

Sangiovannese-Terranuova Traiana (Guitaldi, Rimini)

Sporting Trestina-Orvietana (Palmieri, Avellino)

Grosseto-Siena (Branzoni, Mestre)

La classifica:

Livorno 72 punti; Fulgens Foligno 57; Seravezza 56; Ghiviborgo 54; Orvietana 52; Siena 51; Grosseto 49; Ostia Mare 44; Poggibonsi 43; Flaminia Civitacastellana, San Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano, Aquila Montevarchi 40; Sporting Trestina 37; Sangiovannese, Terranuova Traiana 36; Figline 35; Fezzanese 25