GROSSETO – “Questa giornata non ci sembra esagerato considerarla una vera e propria festa, sia perché daremo avvio ad un altro anno di militanza e impegno, sia perché compiremo ancora una volta una azione di consapevolezza, dando vita ad una testimonianza di impegno politico, più che mai necessario, in questi frangenti caratterizzati da guerre, ingiustizie sociali, instabilità economica e fragilità, sempre più marcata delle classi più deboli” Così Rifondazione Comunista di Grosseto annuncia la giornata di tesseramento che si terrà a partire dalle 16,30 del 3 maggio alla sede di viale e Europa 63-65.

“Far parte di un partito come quello della Rifondazione comunista che incarna i valori della lotta alle disuguaglianze sociali, allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e alla povertà, deve renderci orgogliosi, in un’epoca nella quale sono continuamente messi in seria discussione i diritti sociali, l’eguaglianza, il diritto ad un lavoro dignitoso e non foriero di povertà e morte, le libertà democratiche, come la libertà di associazione e di pensiero – prosegue il partito -. Iscriversi, oggi più che mai, fa la differenza, che si traduce in un impegno per affermare eguaglianza, pari opportunità a tutti i livelli, diritto di esprimere opinioni e prendere iniziative per cambiare un sistema, ormai concentrato, sempre di più, sul diritto di pochi, sullo sfruttamento dei più deboli, sul mettere a tacere le voci critiche e scomode”.

“Il partito della Rifondazione comunista – concludono – incarna i valori dell’uguaglianza, della pace e della Costituzione italiana, nata dalla lotta antifascista e tali caratteristiche determinano l’identità della nostra militanza”.