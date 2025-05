GROSSETO – In occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, l’Ordine degli infermieri di Grosseto ribadisce l’importanza di un gesto che costa pochi secondi, ma che può valere una vita.

“In un’epoca in cui si parla di intelligenza artificiale e robot – spiega Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – può sembrare banale tornare a parlare di sapone e acqua. Ma c’è un motivo preciso per cui il 5 maggio ribadiamo l’importanza di un gesto che dà avvio alla sicurezza delle cure”.

“Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno, si verificano centinaia di milioni di casi di infezioni correlate all’assistenza (Ica), molte delle quali prevenibili. Solo in Europa, si stimano 4,5 milioni di infezioni correlate all’assistenza all’anno. Eppure, l’adozione corretta dell’igiene delle mani può ridurre le infezioni fino al 50%”.

“È emblematico – continua Draoli – che il medico che scoprì questa correlazione, Semmelweis, fu deriso dai suoi colleghi e morì incompreso. Solo decenni dopo il mondo riconobbe il valore scientifico della sua intuizione. E ancora oggi siamo a chiedere a tutti noi e tutti voi di non derubricare questo appello. Come Ordine delle professioni infermieristiche ci teniamo a invitare tutti, operatori sanitari, professionisti e cittadini, a non considerare questa ricorrenza come un rito scontato. Dietro ogni infezione evitata c’è spesso una mano lavata. È un atto di rispetto verso i pazienti, verso il sistema sanitario e verso se stessi”.